CHP’Lİ VE İTTİFAK PARTİLİ KADINLAR GÜNDEMDEKİ OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ

Lapseki Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Başkanlığının ev sahipliğini yaptığı İttifak Partili kadınlar biraraya geldi.

Toplantıda ,gündemdeki siyasi gelişmeler değerlendirildi ve kadın dayanışmasının öne çıktığı toplantıya Gelibolu Kadın Kolu da katılım sağladı.Gelibolu Kadınlar Kolları ;”Emeği geçenlere teşekkür ederiz.Sonuç olarak:Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek

kadınların ellerinde yükselecek.” ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER