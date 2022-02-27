EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI SOYUAK’TAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Yüce Allah’ın sonsuz kudret ve inayetinin bir işareti olan ve sayısız hikmeti içinde barındıran miraç yolculuğunun yaşanan sıkıntılı günlerde gönüllerde teselli olarak gerçekleştiğini anlatan Soyuak,Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin kutlu yolculuğunu ifade eden miraç hadisesi, Rabb’imizin kudret ve rahmetinin açık delillerinden biri, tüm insanlığı yüce değerlerle buluşturarak ruhlara ilmek ilmek işleyecek bir ilahi sırdır.

Yüce Allah, bu mübarek Miraç gecesi sonsuz rahmetine ve merhametine muhtaç olduğumuz bu dönemde aziz milletimizi ve tüm İslam âlemini her türlü beladan, illet ve musibetten muhafaza eylesin. Bu duygularla hemşehrilerimizin ve tüm Müslümanların Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecede Yüce Allah’a samimiyetle açtığımız ellerin, yakarışların ve yapılan duaların kabul edilmesini niyaz ediyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN