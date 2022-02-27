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MHP İLÇE BAŞKANI BÜYÜKZÖNGÜR MİRAÇ KANDİLİ ,MESAJI YAYINLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.Büyükzöngür mesajında “Miraç, Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan yüce Allah’ın makamına yükselmesidir. Bu gece yolculuğu insanlık alemi için bir çok mesaj ve mucizelerle dolu. Miraç Kandilinin, İslam aleminin dert ve sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olması için ellerimizi semaya açarak dua edeceğiz. Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın. Yüce Allah’ım birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Miraç Kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum.”ifadelerine yer verdi. haber: Seda LİMAN ZENGİN

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