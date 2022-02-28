Vizyon Mizyon..- Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK

Sayın Kaymakam gelir gelmez önemli bir atama yaptı.Bu atamayı ya oradaki arkadaşların yetersizliğinden (haşaa) ya da çok daha planlı daha hızlı çalışmalar planlamış olacak diye düşündük. Aylar geçti kaymakam beyin çalışmaları çoğunluk ziyaretlerle geçiyor.Böyle izliyoruz..

Belli gruplarla yaptığı görüşmelerde hizmete yönelik hiçbir görüntü yok, sonuçta yok.

Önce bir “Gelibolu Vizyonu” hayaliyle yola çıkan Kaymakam Abacı, bize göre bu işe yanlış yerden başladı.

Gelibolu’da haftalarca topladığı vatandaşlarla , sivil toplum örgütleriyle , bürokratlarla hep görüştü onlara şu soruyu sordu;,

“Nasıl bir Gelibolu hayaliniz var” kurduklarını sorguladı durdu.

Bilmiyorum bu hayallerden hangilerini seçti ve neresinden başlayacak merak ediyoruz.

Bilim kadını hocamız Dilek Polat Hanımefendi kuşkusuz bu işin ilimini yapmış bir insan. Ne var ki Gelibolu’da yapılacak işin ne olduğu ile ilgili geçmiş yıllarda yapılmış bir sürü bekleyen veriler var.Bunlar ciddi araştırmalardır.Eğer Gelibolu’nun vizyonunun ne olacağı kararlaştırılacaksa elbette bizlerin hayalleriyle değil; Gelibolu’da mevcut yaşanmış 25 .Nisan.1915 – 10 .Ocak. 1916 arasındaki yaşananlar baz alınarak Gelibolu’da yapılacak tek bir iş vardır.

Size en basit bir tabirle söylüyorum, lütfen biraz Dünya’yı gezin ülkelerin tarihleriyle ilgili neler yaptıklarını görün ve Gelibolu’nun da Türkiye’nin de vizyonunu değiştirecek bir Panorama’yı yapın bu ülkeye gelen her bir turistin en az yarısı vallahi billahi Gelibolu’ya uğramadan geçmez..

İşte Roma, Viyana ,Nürnberg, Madrit, Akrapol ve Bulgaristan’da Plevne insanlar niye giderler bu ülkelere..?

Vizyonsa eğer elbette Gelibolu yaşanmışlığı canlandırılmalı ve vizyonumuz bu olmalıdır.Plajlarından ormanlarına denizlerinden dağlarına köylerine uzanmalıyız.

Kültür Bakanlığı Tarihi Alan Başkanlığı bu konuları maalesef hep Gelibolu’nun dışına çıkarak, aslında Gelibolu’yu dışlayarak sadece 25 Nisan Savaşlarının geçtiği alanlarda tutuyor.Oysa Gelibolu’da Osmanlı öncesi de, Osmanlı dönemi de 25 Nisan’da capcanlı duruyor.

Gelibolu siyasetler dışında tutulmalı Gelibolu’nun ekonomisi de kentin sosyal hayatı da ,tarımıda birlikte uçuracak politikamızda, vizyonumuz da var.

25 Nisan 1915 temalı olmalıdır herşey bunun üzerine kurulmalıdır büyük projeler . Bakanlıkça yapılacaklar,Belediyece yapılacaklar, özel sektörce yapılacaklar acilen seçilmelidr.

Yoksa üç aydır ziyaretlerle asfalt kıyısındaki köylere giderek ilçelenin dökülen köy yollarını görmeyerek yeni bir vizyon beklenemez.

Kaymakam Bey; bana göre ev ve kahve ziyaretleriyle nereye doğru gidiyor, hedefi nedir bilmiyorum.Bir kent kalkınacaksa hükümet yatırımlarıyla, belediyenin katkılarıyla , Sivil Toplum Örgütlerinin çalışmasıyla olur bu işler gerisi lay lay lom dur.

İşte ,bir bütünlük içinde planlama yapılmazsa plajı da beton olur tarihi de yok olur.Kalın sağlıcakla…