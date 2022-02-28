Kocaçeşme Köyü Balıkçı Barınağı Aydınlatması ve Sahil Düzenlemesi Tamamlandı

Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi ve Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Kocaçeşme Köyü’ndeki Balıkçı Barınağındaki çalışmaların sona erdiğini belirterek;

“Kocaçeşme Köyümüzün Balıkçı Barınağı aydınlatması ve Sahil düzenlemesi tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Sahilde yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımız için konfor ve balıkçılarımız için güvenlik açısından büyük fayda sağlayacak olan aydınlatmanın ve Sahil düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT