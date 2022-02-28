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Mevlevihane’deki 500 Kişilik İftar Yemeği Tepki Çekti..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Miraç Kandili nedeniyle düzenlenen özel programda Mevlevihane’deki Sema gösterisinin ardından 500 kişiye iftar yemeği verilmesi vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.
Vatandaşlar yaptıkları yorumlarda inşallah tedbir alınmıştır.HES kodları sorularak alınmışlardır gibi yorumlar yaptılar.Vakaların tırmanışa geçtiği şu günlerde Kovid in rahatlıkla bulaşabileceği bir ortam hazırlanmış umarım yayılmaz ifadelerini kullanan vatandaşlar bu olay karşısında sosyal medyada birçok yorumlarda bulundular.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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