ÖZACAR’DAN NALBANT ve İŞSEVER’E ZİYARET

Özacar başkan seçimlerinde güven tazeleyen Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever’e ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Özacar ilk ziyaretini, Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurul toplantısında güven tazeleyerek dördüncü dönem için yeniden seçilen Ahmet Nalbant’nı da ziyaret ederek, kendisini ve diğer kurullara seçilen üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın seçimli olağan genel kurulunda üçüncü dönem için güven tazeleyen Ömür İşsever’i de ziyaret eden Özacar, kendisini ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Çalışmaları ve iş yaşamları için başarı dileklerini paylaştı. Haber: Ali GEZER