GELİBOLU UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE ADAY

ÇEKÜL akademinin düzenlediği Tarihi Kültürel ve doğal kentlerin UNESCO aday listeye alınması kural ve prosesleri ile ilgili çalışma için ilk modül toplantısına ileçmiz adına Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği’nin üyesi Ali Kaya Gelibolu Belediyesi’nin de destek katkıları ile katılm sağladı , halen toplantıların devam ettiğini bildiren Ali Kaya kentimizi UNESCO “Dünya miras listesine aldırmak için tüm halkimızla birlikte çalışarak sonuç alacağımıza inanıyorum dedi .Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan kendilerine bu anlamlı paylaşım için dernek adına teşekkür etti.

UNESCO Dünya mirası ve yerel yönetimler eğitim programı (UYEP) 2022 yılında 28 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında Ankara’da Kültürel ve Doğal Miras Tanımı ve Küresel Yaklaşımlar eğitimi verilecek.

İstanbul’da 16-18 Mayıs ‘ta Kentlerin Paylaşımıyla Dünya Mirası; Türkiye’den Örnekler, Yaklaşımlar konusu hakkında eğitim verilecektir.

3.Modül olarak Gaziantep’te 8-10 Haziran’da Deneyim Paylaşımı; Alanda Teknik İnceleme Gezisi ve Vaka Analizi eğitimleri verilecek. Haber:Seda LİMAN ZENGİN