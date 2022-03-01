Gelibolu’nun Stratejik Planlama Toplantısı Yapıldı

Kaymakam Bekir Abacı’nın öncülüğünde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nun danışmanlığı ve teknik desteği ile ilçemizin 2022-2026 yıllarını kapsayan “Gelibolu İlçesi Stratejik Planı”hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, ilçemiz Stratejik Planı (2022-2026)kapsamında belirlenen “Belediyeler”, “Köyler”, “Kurumlar “, “Sanayi ve Ticaret”, “Eğitim”, “Sağlık”, “Çevre, Tarım ve Orman”, “Spor”, “Ulaştırma”,”Turizm”, “Kültür ve Sanat”, “Dernekler” ve “Balıkçılık”temalarının “Tema Koordinatörleri” ile dün saat 09:30’da ilçemiz Öğretmenevinde bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı Kaymakam Abacının konuşmasıyla başladı.Kaymakam Abacı hayalimizdeki Gelibolu’nun bu olmadığını belirtti.Amacımız Gelibolu’yu bir adım öteye götürmektir.”ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Abacı Gelibolu için çok iyi bir stratejik planlarının olduğunu dile getirdi.1947 yılına ait olan Gelibolu stratejik plan belgesini sundu.Kaymakam Abacı’nın ardından ÇOMÜ Piri Reis öğretim görevlisi Prof.Dr.Dilek Sönmez Polat sunum yaptı.

Vizyon paylaşım 2022-2026

Şehrin stratejik planlanması adına anket hazırlandı. G2FT çalışmalarının sonucunda gerekli açıklamaların yapılacağı dile getirildi.

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Dilek Sönmez Polat sunum yaptı.

G2FT analizinin açılımını yaparak konuşmasına başlayan Polat, G2FT analizi yaparken yapılacak olan işlem sıralarını açıkladı.

Gelibolu’nun vizyonu; “ içindeki yaşayanlara sosyal olanaklar sunabilen çevreye duyarlı, ekonomik büyüme odaklı, kültürel ve tarihi mirasını sürdüren, türizmde markalaşmış, altyapı, eğitim ve sağlıkta çağın gereklerini yakalamış öncü bir şehir olmak.”olarak belirlendi.

Toplantıya GESTAŞ’tan Yusuf Aydın, İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Prof.Dr. Dilek Sönmez Polat, ÇOMÜ Piri Reis MYO Öğretim Görevlisi Kemal Temel,İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Sekreteri Hüseyin Çakmak , İlçe Tarım Müdürü Özgür Zeybek, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Burak Demirca,Oda başkanları ve davetliler katıldı.Toplantı soru- cevap şeklinde sona erdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN