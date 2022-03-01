BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ RIDVAN DURAN VALİ AKTAŞ’I ZİYARET ETTİ

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan DURAN, Vali İlhami AKTAŞ’ı makamında ziyaret etti.Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Genel Müdür Rıdvan Duran, valilik şeref defterini imzaladı.

Genel Müdür Duran, Basın İlan Kurumunun yerel basının güçlendirilmesi ile ilgili olarak yaptığı çalışmaları ve kurumun gelecek projeksiyonu hakkındaki bilgileri Vali Aktaş’la paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a çalışmalarında başarılar dileyerek 57. Alay Sancağı’nı hediye etti.

Valilikteki görüşme sonrasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ile bir araya gelen Genel Müdür Rıdvan Duran, yerel basına destek olabilecek projelerde üniversiteler ile iş birliğinin önemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ziyaretlerine devam eden Genel Müdür Duran, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile görüştü.

Gerçekleşen görüşmelerde BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Yayınlarından çıkan prestij eser ‘Hatay Devleti Resmi Gazetesi’ kitabını takdim etti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a ziyaretlerinde İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk, Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren ve Şube Memuru Hikmet Sait Güngör eşlik etti.