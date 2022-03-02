BU TARİHLERDE SAKIN RANDEVU ALMAYIN!

Hekimler, haklarını alabilmek için ve sürekli olarak yeniledikleri sorunların çözülmesi için grev yapmaya ve seslerini duyurmaya devam ediyorlar.Bir günlük, iki günlük grevler gerçekleşmiş ancak beklenilen olmamıştı. Şimdi ise 14-15-16 Mart tarihlerinde, 3 gün sürecek olan bir grev gerçekleşecek. Acil servis, yoğun bakım ve onkoloji gibi bölümlerin dışında halan alanlarda hastaneler adeta 3 gün boyunca felç olacaklar. Doktorların grevleri tüm hızıyla devam ederken, grev süreleri ise uzamaya başladı.

Çanakkale’nin yükünü çeken iki önemli hastane Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Üniversite Hastanesi. İki hastane de her gün yüzlerce vatandaşa sağlık hizmeti sunarlarken, son zamanlarda grevlerle anılır oldular. Hekimler, haklarını alamadıklarını belirterek, greve gidiyorlar. Ücret ayrımcılığının sona ermesi, performans sistemini kaldırılması, hastanelerde mobbingin son bulması, sağlık emekçilerine uygulanan şiddet gibi konularda hekimler seslerini duyurmaya gayret ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde 1 günlük grev gerçekleşmişti. 1 günlük grevin ardından ise 2 günlük grev geldi. O günlerde ayakta hasta tedavisi yapılamadı ve grev boyunca hastaneler adeta sessiz kaldı. Öte yandan Tabip Odası tarafından yapılan duyuruda, 14-15-16 Mart tarihlerinde 3 gün sürecek olan grev yapılacağı belirtildi.

Tabip Odası tarafından yapılan bilgilendirmede, “4 Mart Tıp Bayramı programımızı ve 14-15 – 16 Mart Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri g(Ö)revde olacağımızı bildirmek isteriz” ifadeleri yer aldı.

Grev süresince, 3 gün boyunca yoğun bakım ünitelerinde, acil serviste ve onkoloji bölümlerinde hizmet aksamayacak ve vatandaşlar tedavi olabilecekler.