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EVREŞE KÖY YOLLARI DELİK DEŞİK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çimendere sınırından başlayıp, Kalealtı’na kadar 6 köyün üzerinde bukunduğu yollar delik deşik ama kimsenin umurunda değil.Gelibolu’nun vizyonunu düzelteceğiz derken henüz doğru dürüst gidip gelemediğimiz köy yolları milletin canını sıkıyor.
Hiç olmazsa bu deliklere birkaç kamyon Demirtepe malzemesi atarak, hiç olmazsa araçlara zarar verdirmeyin.Haber: Recep YÜZÜAK

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