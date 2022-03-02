MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HARİKALAR YARATIYOR

İlçemiz Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘nde bulunan branşlarda öğrenciler hem öğreniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyaçları doğrultusunda yeni eşyalar üreterek kazanımlar sağlıyorlar.Öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde tespit ettikleri ailelerin ihtiyaçları için gerekli eşyaları, bilgisayarları kendi elleriyle yapıp ihtiyaç sahiplerine sunmaları sadece onları hayata hazırlamakla kalmıyor, daha yeni şeyler yapma, daha güzel eşyalar yapma daha güzel ürünler üretme heyecanını da kazandırıyor.Şubat ayı çalışmaları içinde de önceki hafta bir aile bilgisayar sahibi oldu. Meslek Liseleri ailelerle buluşuyor projesi kapsamında Şubat ayı etkinliği olarak ihtiyaç sahibi bir aileye, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Lisesi elektrik ve elektronik alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından masa üstü bilgisayar toplanmış olup, 25 Şubat’ta aileye teslim edildi. Meslek Lisesleri Ailelerle buluşuyor projesi etkinliği kapsamında bir aileyi daha mutlu eden elektrik ve elektronik alanı öğretmen ve öğrencilerimiz , bilgisayar öğretmenimize teşekkür ederiz.Okulumuz Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Musa Kartal bu peoje kapsamında bir çok ailenin ihtiyacını karşılayarak yüreklerine dokunacaklarını belirtti. Haber: Recep YÜZÜAK