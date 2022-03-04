BAYIRKÖYSPOR PAZAR GÜNÜ ÇANSPOR’LA KARŞILAŞACAK

Bayırköyspor 6 Mart Pazar günü saat 15:30’da Gelibolu Mehmetçik Stadyumunda Çanspor ile karşılaşacak.

Bayırköyspor olası bir galibiyette Çanakkale Dardanelspor ile eleme maçı yapacak..

Bayırköyspor – Çanspor karşılaşması için başta Bayırköy meydanı olmak üzere Evreşe, Bolayır ve Kavakköy meydanlarından saat 14:30’da araçlar kalkacaktır.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN