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BAYIRKÖYSPOR PAZAR GÜNÜ ÇANSPOR’LA KARŞILAŞACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bayırköyspor 6 Mart Pazar günü saat 15:30’da Gelibolu Mehmetçik Stadyumunda Çanspor ile karşılaşacak.
Bayırköyspor olası bir galibiyette Çanakkale Dardanelspor ile eleme maçı yapacak..
Bayırköyspor – Çanspor karşılaşması için başta Bayırköy meydanı olmak üzere Evreşe, Bolayır ve Kavakköy meydanlarından saat 14:30’da araçlar kalkacaktır.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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