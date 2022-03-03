CHP’YE ÜÇ YENİ ÜYE DAHA

Dün CHP İlçe Başkanlığına üç yeni üye daha eklendi.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Partimize Songül Kol, Çağdaş Küçükkuyu ve Tuncay Demirkaya ile birlikte üç üyemiz ailemize eklendi.Hayırlı olsun.”ifadelerine yer verdi.

Ardından CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Hale Terzier yeni üç üye ile birlikte toplu fotoğraf çektirildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN