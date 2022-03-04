Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Mart ayı meclis toplantısı dün Belediye Meclis Salonunda saat 15:00’te başladı.

Meclis toplantısı Özacar’ın geçtiğimiz günlerde halkla yapılan toplantıda açıklanan konuların tekrarından başlanıldı.

Özacar gündemin ilk maddesini doğalgaz,kapalı pazar yeri, çamlık, iskele gibi projelerini tekrar bilgilendirme yaparak başladı.

Özacar doğalgaz konusunda; “Evreşe hattından Avrupa’ya giden ana hatta biz alacağız Gelibolu’ya doğalgazı daha önce söylemiştim Gelibolu mücavir alan sınırlarından geçene kadar eski 30 km lik sınırla ilgili AKSA şirketiyle BOTAŞ taşımacılık arasındaki polemik konusu yetki tartışması vardı.Bir şekilde onlar kendi içlerinde çözümlendi.Şuanda Gelibolu mücavir alan sınırlarına kadar BOTAŞ yetkili yani biz öncelikle basınç düşürme istasyonu olarak ana hattın yanına BOTAŞ oradan başlayıp, Gelibolu sınırına kadar çizeceğiz.Dolayısıyla biz hala sonuçlanamayan yatırım programına alınmadı daha henüz BOTAŞ’IN 2022 Yılı yatırım programı belirlenmediği için buranın var olup, olmadığını bilemiyoruz.Orası olmadığı için AKSA’da herhangi bir harekete geçilemiyor.Bunun yatırım programı belirlendiği takdirde öncelikle proje ihalesine çıkacak BOTAŞ proje ihalesinden sonra bu bölgede yapılması istenen boru hattı imalat çıkacak hem oradan bir binamız hemde buırada bizim sınırlarımız içinde binamız zemİn etüt çalışmaları (hattın nereden geçeceğini belirleyen ) bir çalışma olacak.Belirleyici unsur bu olduğu içinde son mücavir alan sınırları içerisindeki AKSA şirketi binasını kuracak ondan sonra da Gelibolu hattı içerisine gelecektir.Daha öncede biliyorsunuz onlar bu kadar uzayacağını düşünmemişti.Sayın vekilimiz de gelmişti Ağustos ayında bir hafta içerisinde başlanacak denildi ama bunlar belirtilmediği için telapte toplanmadı.Bunlar belirlendikten sonra AKSA şirketi gelecek Gelibolu’dan talep toplayacak nereden çok talep gelirse o bölgeden başlanılacak yani şu anda öncelik BOTAŞ’ın programı sonra imalat.Biz zaman zaman edindiğimiz tüm bilgileri bir kez daha hem meclisimizi hem de tüm halkımızı bu konuda bilgilendirmiş olduk.

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otoyolundan tehlikeli madde taşıma geçiş ücretleriyle alakalıydı.Bu madde de plan bütçe komisyonuna oy birliği ile aktarıldı.

Özacar’ın bilgilendirmesi deniz temizliği ve enerji konularıyla devam etti.

Özacar; “enerjiyi 3 aşamada yapmayı istedik.

Ben aynı zamanda Gökbüet Su Birliği Başkanı olduğum için çok ciddi barajda enerji sıkıntımız var.Rakkam yüz elli arttı.Şuanda 850 bin lira oldu.Yaza 1 milyon 250 bin liraya aşmaz o rakkama çıkacak.Biz bunun altından su birliği olarak kalkamayız.Onun dışında üyelerimiz normal su bedelini almıyorlar, aldıklarının da yatırmıyorlar dolayısıyla ciddi bir enerji ihtiyacımız var.

En büyük sıkıntımız da finansman sorunumuz ikinci bir aşamamız Kapalı Pazar Yeri yaklaşık 10 bin metre kare kapalı alan, bu alanın üzerine güneş enerjisi de taktırmak istiyorum oradan elde edilen fazla gelen enerjinin aktarılması lazım ancak dün UEDAŞ yetkilileriyle görüştüğümüz için şu anda dolu olduğunu sadece pazaryeri aydınlatılması na yeterli olacağını aktardılar bizde istiyoruz ki bizi geciktirmeden olsun çünkü en kısa zamanda temeli atılıp kapalı pazaryerine başlamak istiyorum daha sonra da çatıya ek yaparak oradan ciddi miktarda bizim belediyenin neredeyse harcadığının tamamına yakın eş değer üretim verip, mahsuplaştırmak istiyoruz.Onlar bize rapor hazırlayacaklar.O raporlar tamamlanacak hizmet birimlerinin enerji ihtiyacını da karşılamasını istedik.

Bir diğer sorun Çamlık bölgesi içerisinde satılmış parsellerin olması onuda paramız olduğunda kamulaştırmak istiyoruz.”diyerek mart ayı meclis toplantısının son maddesini 7 Mart Pazartesi günü saat 11:00’de tartışacaklarını bildirdi.Toplantı burada sona erdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN