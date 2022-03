“TÜRKİYE’MİZ, ÇANAKKALE’MİZ YEŞİLLENMEYE DEVAM EDECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’deki ormanlık alan, gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ormanların milli servet olduğunun altını çizen Turan; “Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miraslardan birisi ormanlarımız. Bildiğiniz üzere toplumumuzda orman ve ağaç sevgisini artırmak, bu bilinci geliştirmek için birçok proje hayata geçmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü ilan ederek ülkemizin dört bir tarafında adeta bayram havasında fidanları toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizde 2021 yılında her bir vatandaşımızın adına 3’er adeta fidan olmak üzere, yaklaşık 252 milyon fidan toprakla buluştu. Çanakkale’mizde bu sayı yaklaşık 8 milyon fidan. Çanakkale’de son 18 yılda toprakla buluşan fidan sayısı ise 106 milyon.” dedi.

Açıklamalarına devam eden Turan; “Özellikle son yıllarda meydana gelen orman yangınları ile birlikte aynı alanlarda ağaçlandırma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Adeta küllerinden doğan ormanlarımızı görmek oldukça sevinç verici. Bu konudaki en güzel örneklerden birine de Çanakkale’miz sahip. Hatırlayacağınız üzere 2008 yılında Çanakkale İntepe’deki çıkan yangında ne yazık ki yaklaşık 1464 hektar ormanlık alanımız zarar görmüştü. Zarar gören tüm bu ormanlık alan gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden yeşillendi. Dikilen 2 milyon 267 bin adet fidan ile İntepe’miz yemyeşil bir görüntüye kavuştu. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’miz her zaman önceliğimiz. Yangından zarar gören her karış ormanımız için çalışmalarımız devam edecek.” şeklinde konuştu.

