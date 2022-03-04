İÇİŞLERİ’NDEN MASKE GENELGESİ!

İçişleri Bakanlığı 81 ile maske kullanımına ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınında kaldırılan tedbirleri duyurmuştu. Bu tedbirler arasında “Yeteri kadar havalandırılan yerlerde maske takmamak” da vardı. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili kafa karışıklıklarını gidermek adına genelge yayınladı. Genelgede açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı ancak hastane ve toplu taşımalarda maske zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.

UÇUŞLARDA NEGATİF PCR TESTİ İSTENMEYECEK

Genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan, son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahatte negatif PCR test ibrazı uygulamasına son verildi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN DÜZENLENMESİNİ TALEP ETTİ”

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şu şekilde: “Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının ilgili yazısında; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak Maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir. Bu kapsamda uygulamadan kaldırılan hükümler: İlgili Bakanlık Genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

MASKE KULLANIMI;

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ;

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

PCR TESTİ;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir.

SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI;

Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;

Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

81 İL VALİLİĞİ’NİN DİKKATİNE

Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır. Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasının sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. “