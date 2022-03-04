TÜM OKULLARDA “DEPREM ANI VE TAHLİYE TATBİKATI” YAPILDI

Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluluğu çalışmalarını yürüten AFAD Başkanlığı, 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlemiş ve tüm illerimizde “Afet Seferberliği” başlatmıştır.

2021 Afet Eğitim Yılında verilen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi, davranış değişikliği sağlanması ve toplumda risk azalma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisi geliştirilerek olası afetlere karşı hazır olunması amacıyla 2022 yılı “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri, afet bilincinin oluşturulması ve afetlere karşı hazırlıklı toplum oluşturulması amacıyla “Deprem Haftası” olarak ilan edilmiştir.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde dün saat 11.30’da ülke geneli ile birlikte eş zamanlı olarak ilçemizdeki tüm okullarımızda “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.

Kaymakam Bekir Abacı “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatına” Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulunda katıldı. Kaymakam Abacı tatbikatın ardından gösterdikleri başarı ve soğukkanlılık nedeniyle tüm öğrencileri tebrik etti.

Haber: Ali GEZER