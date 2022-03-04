MARMARA AİLESİ’NİN ACI GÜNÜ

Gelibolu eşrafından; merhum Tahir kaptanın oğlu, Tahir ve Tayfun’un babaları, hoca Semiha Marmara’nın eşi, Alper, Doğukan, Alpay ve Hazal’n dedeleri Emin Marmara Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Cenazesi dün (04 Mart Cuma) saat 12.00’de Aleaddin Kalfa Mezarlığı’na defnedildi.

Merhum Emin Marmara’ya Allah’tan rahmet, Marmara Ailesi’ne ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN