TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Zoom’da Toplantı Düzenledi

İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu 3 Mart 2022 Perşembe günü saat 20.00’de zoom üzerinden “Medeni Kanunun Getirdiği Kazanımlar, Boşanma ve Nafaka” konulu bir toplantı düzenledi.

Moderatörlüğünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu’nun üstlendiği toplantıda konuşmacı olarak Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK) Gönüllüsü Hülya Gülbahar katıldı.

Toplantıda kadının boşanma sonrası kazanmış olduğu nafaka hakkı haklarının korunması, hızlandırılmış boşanmanın negatif yanları gibi konular tartışıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN