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Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nden Kadınlar Günü Yemeği

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Belediye Başkanı Özacar ve eşi Birhan Özacar’ın da katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yemek organize etti.
Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya Başkan Özacar ve eşi Birhan Özacar’a , Meclis Üyesi Gülizar Durgunoğlu ve tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek. Tüm Dünya Kadınlarının gününü kutlayarak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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