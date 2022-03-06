Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nden Kadınlar Günü Yemeği

Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Belediye Başkanı Özacar ve eşi Birhan Özacar’ın da katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yemek organize etti.

Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya Başkan Özacar ve eşi Birhan Özacar’a , Meclis Üyesi Gülizar Durgunoğlu ve tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek. Tüm Dünya Kadınlarının gününü kutlayarak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN