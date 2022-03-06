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“BİZ KİMİZ?” TİYATRO OYUNU 8 MART’TA SAHNEDE

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özel Gelibolu Akademi Kültür Koleji 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla okul öğretmenleri tarafından “Biz Kimiz?” adlı tiyatro oyunu sergileyecekler.
8 Mart Salı günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde sahne alacak “Biz Kimiz?” adlı tiyatro oyununa tüm Gelibolu Halkı davetlidir.(Oyun çocuklar için uygun değildir). Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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