BU KATLİAMA DUR DİYELİM.!

Sosyal Medyada bir hayvansever Av adlı köpeğin silahla vurulup öldürülmesi üzerine isyan etti. Yapılan paylaşımda “Siz ellerinizle beslersiniz ama biri gelir keyfi bir kurşun sıkar onu bu hayattan çekip alır. Her gün gittiğimizde acaba hepsi yerinde mi diye hep düşünürsünüz. Hepsini gördüğünüzde hatta yeni birisi geldiğinde bile sevinirsiniz. Eğer biri yoksa ertesi günü endişe ile beklersiniz. Güzel oğlan içlerinde en ürkek olan Av oğlan kim kıydı sana senin kime zararın olabilir o yokuş aşağı artık bizi karşılamaya gelemeyecek olman of of bütün dertlerinden kurtuldun şimdi rahat rahat uyu artık soğuktan etkilenmeyeceksin karnın hep tok olacak hiç susuz kalmayacaksın ve inanıyorumki bir el seni hep sevecek Huzur içinde uyu AV” İfadelerine yer verdi.Lütfen artık bu katliama son verelim bu ve butür olaylar karşısında hayvan düşmanları cezasız kalmasın. Haber: Hilal GEZER