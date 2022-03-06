SANAYİ SİTESİ KONGRESİNDE SEÇİLEN YENİ BAŞKAN NECATİ TARIMAN

Pazar günü Sanayi Sitesinde yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulda Necati Tarıman oy birliği ile başkan seçildi.

Tek liste halinde seçilen Necati Tarıman ve Yönetim Kurulu Üyelerine Altunay yeni dönemde başarılar diledi.Altunay seçim listesine özellikle genç adayları da ekledi.

Kongrede Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Necati Tarıman, Onur Okan, Serkan Altınbaşak,Ahmet Balkan ve Ramazan Süngü oy birliği ile seçildi.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri ise Canu Bişgin, Şah İsmail Çabuk seçildi.

Eski Başkan A.Tamer Altunay; yeni yönetimin kurulunun vatana Gelibolu’ya ve Sanayi Sitemize hayırlı olsun diyerek yeni yönetimin herzaman destekçisi ve yanlarında olacağını belirtti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN