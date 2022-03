“KADINLAR MEDENİYETLERİN İMAR VE İNŞA EDİCİ TEMEL GÜCÜDÜR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili ortak bir mesaj yayımladı:“Kadınlar medeniyetlerin imar ve inşa edici temel gücü, tüm insanlığın ilk öğretmenlerindendir. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temeli olan kadınlarımızın gücü geleceğin de aynı güçte olması anlamına gelmektedir.

Kadınların sonsuz sevgi ve hoşgörüyle vatan ve bayrak sevgisiyle yetiştirdikleri nesiller, ülkemizin geleceğinin, istiklalimizin teminatı durumunda. Bu tarihin her döneminde böyle olmuş, böyle olmaya da devam edecektir. Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de, Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Kara Fatmalar gibi isimleri tarihe geçen kahraman kadınlar, İstiklal yolunda mücadele ettiler. 15 Temmuz’da tankların önüne durdular.

Kadınlar sadece 8 Mart günü veya 365 gün içerisinde belirli zamanlarda değil, yılın tamamında hatırlanmalı. Ülkemizin kalkınmasında kadınların her alanda daha aktif bir yer alması için çok büyük adımlar attık. Kadınların siyaset, sivil toplum kuruluşları, çalışma hayatı gibi toplumun her alanında aktif bir şekilde yer alması bugünümüzü ve geleceğimizi çok daha güçlü kılıyor. Birçok alanda önemli mesafeler katedildi. Kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyon civarına geldi. Kadınların parlamentodaki temsil oranı yüzde 4’lerden yüzde 17’lerin üzerine yükseldi. Bununla birlikte kadın haklarında uluslararası standartların yakalanması daima önceliğimiz oldu. Kadına karşı şiddetle etkin mücadele için de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni reform paketi en kısa sürede Gazi Meclis’imizin gündemine gelecek.

Bu duygularla, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, esenlikler diliyoruz.” Haber Merkezi