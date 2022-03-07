TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞIMA ÜCRETİ BELİRLENDİ

Cuma günü Mart ayı meclis toplantısının ilk oturumunda Başkan Özacar projeleri hakkında bilgilendirme yapmıştı.İkinci oturumu dün saat 11:00’de yapılmak üzere oy birliği ile kararlaştırılmıştı.

Özacar dün ikinci oturumda “Tehlikeli madde taşıyan araçların 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden emniyetli ve kontrollü şekilde geçişinin sağlanabilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında tehlikeli madde taşıyan araçların rehber vasıta takibi ile itfaiye nezaretinde seyrinin planlanması kararı alındı.

Gelibolu Belediye Başkanlığınca, Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Noktaları arasında ring sefer düzenlenmesi için sefer başı ücret tarifesi belirlenmesi konulu yazısına istinaden Belediye Meclisinin 04.03.2022 tarihli oturumu sonrası plan bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddesi;

Plan bütçe komisyonunun 05.03.2022 tarihinde yaptığı toplantı sonrası: Tehlikeli madde taşıyan araçların 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden emniyetli ve kontrollü şekilde geçişinin sağlanabilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında tehlikeli madde taşıyan araçların itfaiye nezaretinde geçişi yapacak her bir araç için 1.250,00 TL (Bin iki yüz elli türk lirası)

itfaiye geçiş hizmeti ücreti alınmasına, görevlendirilecek itfaiye araçlarının otoyol ve köprü geçiş hizmeti alınmasına, görevlendirelecek itfaiye araçlarından otoyol ve köprü geçiş ücretleri alınmamak kaydıyla 2022 yılı mali tarifelerine eklenerek kullanılmasına karar verildi.” ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN