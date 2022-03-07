GELİBOLU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI BOLAYIR SAHİLİNDEKİ BEKÇİLERLE BİRARAYA GELDİ

Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı Bolayır site bekçileriyle toplantı düzenledi. Gelibolu jandarma komutanlığı Albay Özgür Türkan,Gelibolu İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, Bolayır Karakol Komutanı Doğan Karataşlı ve site bekçilerinin olduğu toplantıda sitelerin güvenliğini sağlayacak kararlar alındı.

Toplantının amacı site bekçilerini yazlıkçıların güvenliği açısından bilgilendirme , yazın gelen günü birlik kiracılar , aylık kiracıların kimlik bilgilerinin kontrollü olarak alınması ve şüphheli şahısların Bolayır Karakoluna bildirilmesi, geçtiğimiz senelerde yaşanan site içerisindeki kenevir yetiştiriciliği yapılması üzerine aynı olayların yaşanmaması için tedbirli davranılmasını ve böyle bir durumda Bolayır Jandarmasına bildirilmesi konusunda uyarıldı.

Diğer bir konu ise tehlikeli gruptaki sokak köpeklerinin belirlenmesi ve bu türlerin dilekçe yazılıp Gelibolu Belediyesine bildirilmesiydi.

Site içerisinde yaşanan bir diğer güvenlik önlemi ise hırsızlık konusuydu, bu tür olayların da yaşanmaması için tedbirli olunması konusunda site bekçileri uyarıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN