AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SERHAD SÜRÜCÜ’DEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajı yayınladı.Sürücü mesajında; “Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.”ifadelerini kullandı. Haber: Caner AKŞİT