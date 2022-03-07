CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak,

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ile kutlama mesajı yayımladı.

“Toplumun ve aile müessesinin mihenk taşı, değerlerimizin en mukaddes temsilcisi olan kadınların, hayatın anlamına sundukları katkıyla ne kadar kıymetli olduklarını biliyoruz.Türk ve İslam medeniyetinde kadının yeri her zaman çok önemli olmuştur.Sevgili Peygamberimiz Veda Hutbesinde; “Kadınlar size Allah’ın emanetidir” buyurmuşlardır.Diğer bir önderimiz Atatürk de “Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz herşey kadının eseridir.” sözleriyle ve davranışlarıyla kadının değerini bir kez daha gözler önüne sermiştir.Dolayısı ile bu emanetlere saygılı davranmak hepimizin boynunun borcudur.

Kadınlarımızın, sadece bugün değil hergün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle bu anlamlı günlerini yürekten kutluyor, hepsine şükranlarımı sunuyorum.”dedi.

Haber: Hilal GEZER