20 YILLIK HAYAL GERÇEKLEŞTİ- Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK

İlk 2000 yılında başkan adayı oldu.İkinci kez seçime girdiğinde kazandı. O zaman 41 yaşındaydı.Hayatına Massey Ferguson’da tekniker olarak başlamıştı.2000 ‘li yıllarda ve öncesinde Ferguson Traktörleri çiftçilerce çok tutulan bir markaydı.Trakya’da da en çok tercih edilen traktördü.

İlk Gelibolu’ya gelişi Ferguson Traktörleri servisi olarak oldu.Kısa sürede önemli işler yaptı.Hep bir hayali vardı.Gelibolu’da ciddi bir sanayi sitesinin kurulmasını ve burada binlerce kişinin istihdamı olmak üzere Gelibolu’da Küçük Sanayi’nin gelişmesini hedefliyordu.Sanayi Sitesinin başkanı olmak hiç kolay değildi.Hele, Anadolu’nun bağrından çıkıp geldiği gurbette bir büyük ve riskli bir hayale atlamak herkes için kolay değildi.

O; benim hayalim dediği 320 dükkanlı bir Sanayi Sitesini bugünkü durumuna getirmeyi daha 20 yıl önceden hayal etmişti.Fakat bu hiçte kolay değildi sonuçta Gelibolulu Esnafların ağırlıkta olduğu bir kooperatifin başına geçmekse çok daha zordu.

Görevi teslim aldığında bugünkü Sanayi Sitesinde 140 dükkan vardı.Ne var ki bu dükkanların ne tek tek tapusu ne de ruhsatları bulunuyordu.Bütün saha tek tapulu bir inşaat alanıydı..

Girdiği ikinci seçimde kazanınca ilk iş olarak ifraz işine koyuldu ve kısa bir sürede 320 dükkanlı, her birinin ifrazlı tapusu ve ruhsatları olan Gelibolu’nun kalbinin attığı bir sanayi bölgesinin yaratılmasını bazı engellemelere rağmen başardı.

Bugün Gelibolu’da istihdamın en yüksek olduğu ve 20 yılda devamlı büyüyen, güçlenen bin kişinin de istihdam edildiği, çalıştığı bir sanayi çarşısına ortakları kavuşturdu.

“Türk’in aklı gözündedir.Görmediği şeye inanmaz.” diye Anadoluda bir söz vardır.

Gelibolu’da herkes bunu gördü ve kısa sürede yaptıklarına inandılar.Dile kolay 20 yıl bıkmadan, usanmadan ve bir sürü engellemelerden sonra;

“İşte benim hayalim buydu” dediği işi beraberindeki arkadaşlarıyla beraber başaran Tamer Altunay’dı.

2005’te Kooperatif kasasında 8 binlirası olan Kooperatifin, çamurdan içine girilmiyor, batak halindeki yolları ile kışın kimsenin gelmek istemediği çamur deryası bir yerken kişisel bir riske girerek 240 bin liraya risk alarak ve işi yapan firmaya tahsil çeklerine 60 + 60 + 60 + 60 vererek aynı sezonda işi bitirince, en olumsuz düşünenlerin bile takdirini aldı ve olmaz denilen bu iş için olmaz diyenler bile kendine destek vererek 20 yılı rahatlıkla tamamladı.

Daha sonra Sanayi’nin alt ve üst yapılarını da sırasıyla tamamlayarak bugünkü duruma getirince;

“ Hayallerim gerçek oldu.Şimdi rahatlıkla bunu arkamdan gelen gençlere bırakmalıyım diyerek 2021 yılında kararını kongrede açıklayıverdi.

Bu kongrede herkese teşekkür ederek, hepinize teşekkür ediyorum.Benim bir hayalim vardı, bugün bunu gördümki artık bir yıl içinde bu görevimi genç arkadaşlarıma bırakmaya söz veriyorum.”deyiverdi.

Bu sözünü tutan Tamer Altunay dün kongreye giderek görevi gençlere bıraktı ve herkesten helallik isteyerek, veda etti.

Çünkü; “Hayatımdaki en önemli zevk olarak yaptığım ve gurur duyduğum işimi bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” sözleriyle alkışlar arasında 20 yıllık ilmek ilmek yazdığı ve başardığı öyküsünü tamamlayarak alkışlarla ayrıldı.