Millet İttifakından Değerlendirme Toplantısı

Tek Adam Yönetimine son vererek,Güçlendirilmiş Parlementer Sisteme geçmek için 6 Siyasi Parti Genel Başkanlar bir araya gelerek mutabakat metni imzaladılar.

Bunun üzerine Gelibolu’da CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak,İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Alış,Saadet Parti İlçe Başkanı Muhammed Erer,Demokrat Parti İlçe Başkanı Cemil Ilgın,Gelecek Parti İlçe Başkanı Aysun Tarıman ve DEVA Parti İlçe Bşk yardımcısı M.Kemal Keser ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı düzenledi.

Parti başkanları “Birlikte güçlüyüz.Birlikte başaracağız.Cumhuriyetimizi 2.yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız.Erken seçim değil,hemen seçim diyoruz.”mesajını verdiler. Haber: Ali GEZER