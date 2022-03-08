CHP İlçe Başkanlığından Esnaf Ziyareti

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak , Yçnetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ilçemizdeki tüm esnaf kadınların günlerini kutlayarak,onlara karanfil takdim etti. CHP İlçe Başkanı Parlak; “Tüm kadınlarımızın 6 Mart dünya emekçi kadınlar gününü kutluyorum.Toplumun ve aile müessesinin mihenk taşı, değerlerimizin en mukaddes temsilcisi olan kadınların, hayatın anlamına sundukları katkıyla ne kadar kıymetli olduklarını biliyoruz.Türk ve İslam medeniyetinde kadının yeri her zaman çok önemli olmuştur.Sevgili Peygamberimiz Veda Hutbesinde; “Kadınlar size Allah’ın emanetidir” buyurmuşlardır.Diğer bir önderimiz Atatürk de “Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz herşey kadının eseridir.” sözleriyle ve davranışlarıyla kadının değerini bir kez daha gözler önüne sermiştir.Dolayısı ile bu emanetlere saygılı davranmak hepimizin boynunun borcudur.

Kadınlarımızın, sadece bugün değil hergün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle bu anlamlı günlerini yürekten kutluyor, hepsine şükranlarımı sunuyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN