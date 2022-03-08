KAYMAKAM BEKİR ABACI’DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

Kaymakam Bekir Abacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; Gelibolu Hükümet Konağındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızda görev yapan kadın personele karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kaymakam Abacı “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tüm Dünyada ve Ülkemizde kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam, özlem ve isteklerini dile getirdikleri birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmasını temenni eder, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.” dedi.

Gelibolu Hükümet Konağı kadın çalışanları, Kaymakam Bekir Abacı’ya kutlama için duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ettiler.

KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” KUTLAMA MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kaymakam Abacı mesajında; “Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın tabii bir sonucudur. Türk tarihinde kadın daima etkin ve önemli rol üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda vatanın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini almıştır.

Siyaset, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere toplum hayatının hemen her alanında kadını dışlayan bir anlayışın benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir. Kadına yönelik şiddet ve baskı, tüm dünyada önemli bir sorundur. Kadınların uğradığı her haksızlıkta, adaletsizlikte ve ayrımcılıkta onların yanında yer almak vicdanını yitirmemiş herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın karşısında olmak ve onlara her zaman en büyük desteği vermek sadece üstlendiğimiz kamu görevinin bir sorumluluğu değil, insan olmanın bir gereğidir.

Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren; ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, üreten, emek veren, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber : Caner AKŞİT