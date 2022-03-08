KAYMAKAM BEKİR ABACI VE EŞİ FENDİYE BÜŞRA ABACI GELİBOLU ÖNCÜ KADIN ÜRETİM VE İŞETME KOOPERATİFİ AÇILIŞINA KATILDI

Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı Gelibolu Öncü Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılış törenine katıldı.

Kaymakam Bekir Abacı konuşmasında; “Gelibolu Öncü Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin İlçemize hayırlı olması temennisinde bulunarak, kadın üretiminin kooperatif çatısı altında toplanması hem yöresel ürünlerin tanıtımı hem kadın istihdamının artırılması hem de bu çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.” dedi. Kooperatif Başkanı Yasemin Çat ve üyelerine başarılar diledi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN