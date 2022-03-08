GELİBOLULU KADINLARDAN 8 MART YÜRÜYÜŞÜ

Emekçi kadınlar gününde yan yana olan Gelibolu Sağlık Turizm Kültür ve Sanat Derneği pazar ve çarşı esnafı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladılar. Dernek Yöneticileri ; “Biz ensaf, pazarcı, emekçi, çalışan ve çalışmayan kadınlar bir araya geldik birbirimizi dinledik ve hediyeleştik .

Gelibolu’da açılan Öncü Kadınlar Kooperatifi açılışına da tüm ekip olarak katıldık Gelibolu’muza hayırlı olmasını diliyoruz .

Hediyeler için,Elvan Kuruyemiş, Ambar Kuruyemiş ve Ceylan Baharat’a teşekkür ederiz.

Kadınlar Derneği ve Kent Konseyinin Belediyemiz ile birlikte organize ettiği yürüyüşe Gelibolulu Kadınlarla birlikte yürüyen Dernek Başkanı ve Dernek Üyeleri kadının gücü ve önemini bildiren sloganlarla birlik olup ilçemiz yukarı çarşıdan iskeleye yürüdüler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN