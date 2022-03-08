İlçe Tarım Kredi Kooperatifinin Genel Kurulu Yapıldı

Gelibolu tarım kredi kooperatifi olağan genel kurulunu gerçekleştirildi.Olağan Genel Kurul sonucunda Gelibolu İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Onar Gündoğdu oldu.4 yılda bir yapılan Olağan Kurulda Yönetim Kuruluna Mehmet Emin Ece,Cengiz Tok, İsmail Oktay Mercan,Hasan Gelen seçildi.Denetim Kurulunda ise Hasan Kaygın ve Ömer Çetin seçildi.

Yeni Başkan Gündoğdu çiftcinin mazot ve gübre ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti yeni dönem yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun.”mesajını verdi.Toplantıya yoğun bir katılım oldu.Haber: Ali GEZER