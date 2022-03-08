BAŞKAN ÖZACAR’IN KADINLAR GÜNÜ ZİYARETLERİ

Özacar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ilçemiz kadınlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Özacar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sağlık emekçilerini de unutmayarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezlerinin bulunduğu yeni sağlık kompleksi ile Hacı Mustafa Tarman Aile Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek karanfil takdim etti.Özacar’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde çalışan kadınlara yönelik ziyaretlerinden biri de çok sayıda kadın emekçinin görev yaptığı Nilüfer Gıda Ltd.Şti. oldu. Özacar, fabrika çalışanlarına mesailerinde kolaylıklar dileyerek karanfiller sundu.Özacar, Belediye Meclis Üyesi Gülüzar Durgunoğlu ve kendilerine eşlik eden personelleriyle ilçemizde faaliyet gösteren Cenka Tekstil’i ziyaret ederek emekçi kadınlarla atölyelerinde buluştu.Özacar, Belediye Meclis Üyesi Gülüzar Durgunoğlu ile birlikte

8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü’nde ilk ziyaretini bu anlamlı günün çıkış noktası olan tekstil atölyesine gerçekleştirerek Şapka Tekstil’i ziyaret etti, üreten kadınların gününü kutladı.

Kadının gücü, yaratıcılığı desteklendikçe dünya daha güzel bir yer olacak. Başkan Özacar, 8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü’nde; Gelibolu’da üreten bayanların buluşma noktalarından biri olan Sosyal Dayanışma Merkezi’ndeki kadınlarımızın da günlerini kutladı.

Son olarak “Kadınlarımızın daha eşit ve güçlü bir toplum için hayatın her alanında var olmaları en büyük dileğimiz” diyen Özacar, 8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü’nde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde el emeği göz nuru ürünlerini hazırlayan kadınlarımızla bir araya geldi.