“BİZ KİMİZ” ADLI TİYATRO OYUNUNUNA YOĞUN İLGİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Özel Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğretmenleri tarafından sahnelenen “Biz Kimiz?” adlı tiyatro oyunununa yoğun ilgi gösterildi.

Tiyatro oyununa, Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı,Belediye Başkanı Özacar ve eşi Birhan Özacar, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, CHP Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri,İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca,Özel Gelibolu Akademi Kültür Koleji Müdürü Süleyman Beyazbaş ve öğretmenleri, davetliler katıldı.

Kadına yönelik şiddete tepki konulu tiyatro oyunu izleyicilerinden tam not aldı.

“Biz Kimiz?” adlı tiyatro oyunu Başkan Özacar’ın oyunculara çiçek takdim etmesi , oyuncuları teker teker tebrik etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN