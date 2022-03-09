8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE ŞEHİTLERİMİZİN ANNELERİ VE EŞLERİ ZİYARET EDİLDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, İlçemizde ikamet eden 17 Şehit annesi ve eşi Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ziyaret edilerek Kadınlar Günü kutlandı ve hediyeleri takdim edildi.

Ziyaretler kapsamında; Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, İlçemiz Yazıcızade Mahallesinde ikamet eden Aziz Şehidimiz Yarbay Alim Yılmaz’ın eşi Firdevs Yılmaz’ı ziyaret ederek Kadınlar Gününü kutladılar.

Şehidimizin eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, Şehit Alim Yılmaz’ı minnetle yad ederek, şehit ailelerimizin kıymetli ve özel olduklarını her daim yanlarında olduğunu belirtti.

Şehit anneleri ve eşleri, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Ali GEZER