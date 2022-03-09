FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK DENETİMİ YAPILDI

Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında, Gelibolu Belediye Başkanlığı Zabıta Birimi ve Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler tarafından, İlçemizde bulunan zincir marketler ve yerel marketler ile depolarında, fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek için denetimler yapıdı.

Yapılan denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.Haber: Caner AKŞİT