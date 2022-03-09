KAYMAKAM BEKİR ABACI GELİBOLU TRİATLON TAKIMINI MAKAMINDA KABUL ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı; 30 Ocak- 2 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya/Alanya’da düzenlenen ‘Türkiye Şampiyonası 1. Etap Hasan Terzi Puanlı Yol Yarışları’nda U15 Yıldız Kızlar kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu olan, Tuğçe Savran, Yade Dündar ve Yağmur Ecrin Çolakoğlu, aynı zamanda U17 Genç Kadınlar kategorisinde 8 inci olup Milli Takım seçmesine katılmaya hak kazanan Halime Savran ve Slovenya’nın Loska şehrinde 14-19 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen “Avrupa Salon Şampiyonası”nda Avrupa 3 üncüsü olan Okçuluk Milli Takımımızın sporcusu Eren Kırca’yı makamında kabul ederek kendilerine hediyelerini takdim etti.

KaymakamAbacı tüm sporcularımıza başarılarının devamını diledi. Haber:Hilal GEZER