GÜNCEL HABERLER 

KAYMAKAM BEKİR ABACI GELİBOLU TRİATLON TAKIMINI MAKAMINDA KABUL ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı; 30 Ocak- 2 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya/Alanya’da düzenlenen ‘Türkiye Şampiyonası 1. Etap Hasan Terzi Puanlı Yol Yarışları’nda U15 Yıldız Kızlar kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu olan, Tuğçe Savran, Yade Dündar ve Yağmur Ecrin Çolakoğlu, aynı zamanda U17 Genç Kadınlar kategorisinde 8 inci olup Milli Takım seçmesine katılmaya hak kazanan Halime Savran ve Slovenya’nın Loska şehrinde 14-19 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen “Avrupa Salon Şampiyonası”nda Avrupa 3 üncüsü olan Okçuluk Milli Takımımızın sporcusu Eren Kırca’yı makamında kabul ederek kendilerine hediyelerini takdim etti.
KaymakamAbacı tüm sporcularımıza başarılarının devamını diledi. Haber:Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

2021-2022 SEZONU BÜYÜKLER SÜPER AMATÖR LİG’ DE DEVRE ARASI 15 GÜN OLACAK

buyukzafer 0

Simit ve Poğaça Fırınlarına Ceza Yağdı(!)

buyukzafer 0

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI ABACI HASTA KABULÜNE BAŞLADI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.