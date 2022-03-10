“ŞEHRİMİZE HERKES DAHA ÇOK SAHİP ÇIKMALI”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gazi Meclis’te Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ı ve Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Handan Serap Özyayla Kenar’ı misafir etti.Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan; “TBMM’de yoğun mesailerimiz sürerken bir taraftan da Çanakkale’den gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Çanakkale bizim sevdamız, Çanakkale bizim baba ocağımız. Her zaman söylediğimiz bir şey var; söz konusu memleketimiz olunca bizler için akan sular durur. Mesele Çanakkale olunca, günlük siyasi tartışmalardan, kavgalardan uzak durmak gerekir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Çanakkale’ye yapılan yatırımlar ve hizmetler için de kimin yaptığına bakılmaksızın, siyasi görüşü ne olursa olsun sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bizleri ziyaret eden Başkan Ülgür Gökhan ile uzun yıllardır bitirilemeyen yeni belediye binası başta olmak üzere, çok sayıda konuyu değerlendirdik. Şehrimizin tüm dinamikleriyle uyum içerisinde çalışmamız gerektiğine, her kurumun yatırımına sahip çıkmamızın önemine vurgu yaptık. Sayın Başkanın talepleri oldu. Yeter ki hemşehrilerimize hizmet ulaşsın, sorunlar çözülsün, bizler Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte üzerimize düşeni yapmaya, destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi