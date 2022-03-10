“KORKUDAN KORKMAK” KARDELENLERE BURS OLACAK

ÇYDD Gelibolu şubesi ,Gelibolu Kent Konseyi, Gelibolu Eğitim -İş biraraya gelerek “Korkudan Korkmak” tiyatro oyununu 13 Mart Pazar günü saat 18:00 ve 20:00 ‘de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda yetişkin ve öğrencilere olmak üzere 2 seans halinde sahne alacak.

Tiyatro oyunu bileti yetişkinlere 40 TL, öğrencilere 20 TL olarak satışa sunuldu.Tiyatro Oyunundan elde edilen gelir Gelibolu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından kız öğrencilere destek amaçlı burs olacak. Haber: Seda LİMAN ZENGİN