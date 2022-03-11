GELİBOLU BELEDİYESİ’NDE TOPLU İŞ SÖZLEMESİ İMZALANDI

Gelibolu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanarak kadrolu işçilerimiz adına 22 aylık dönemi kapsayan yeni sözleşme imzalandı.

İmza töreninde kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden, emekçiye her zaman olduğu gibi hak ettiği değeri fazlasıyla veren Belediye Başkanı Özacar’a bir kez daha teşekkür ettiklerini vurgulayarak, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Özacar; “Kurumumuzdaki işçiler adına TİS yetkisine sahip olan Belediye-İş Sendikası ile 22 aylık dönemi kapsayan yeni bir sözleşmeyi daha imzaladık. Görüşmelerimizi oldukça zorlaşan ekonomik koşullarda imkanlarımız ölçüsünde en iyi şekilde neticelendirdik. Anlaşmanın emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Sözleşmenin başlangıç tarihi 15 Şubat 2022, bitiş tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN