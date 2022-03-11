ZEYTİNİME DOKUNMA ETKİNLİĞİ YAPILACAK

Zeytinime dokunma etkinliği 14 Mart Pazartesi günü saat 17:00’de Kale Yanı Balıkhane Meydanında yapılacaktır.

Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan etkinlik hakkında şu sözleri dile getirdi; “Zeytinime dokunma, zeytin sorumluluktur.Zeytin ağaçları yaşamı simgeler, zeytin dalı barış demektir, ölümsüz ağaçtır.

Zeytin ağacı Hitileri, Yunanlıları , Romalıları,İsa’nın havarilerini, Türklerin Anadolu’ya gelişinigören Pir Sultanı, Karacaoğlanı bilen ölümsüz Ağaçtır.Yüzyıllarca bu toprakların insanları Zeytinyağ ile aydınlanmışlardır, daha önemlisi Zeytinyağ onların karnını doyurmuştur.1 Milyon ton zeytin üretimimiz var,ülkece seviyoruz hayatımızın orta yerinde onunla tanışıklılığımız var,Cumhuriyetle perçinleniyor.Zeytincilik kültürü hayatımıza giriyor ve yaygınlaşmaya başlıyor”diyerek zeytinin Türk toplumundaki yerini ifade eden Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Okandan; “Belediyemizin destek ve katılımlarıyla, tüm S.T.K.ların bir bütün olduğu, Türkiyemiz için halkımızla sivil toplum insiyatifliği olarak birlik ve beraberlik içerisinde elele, DOĞA katliamına dur, zeytinime dokunma , Saros’uma dokunma demek için 14 Mart Pazartesi günüKale önünde saat 17:00’de toplanıyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN