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ALTUNAY’ DAN TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçtiğimiz hafta Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığını bırakan Tamer Altunay; Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Kolordu Komutanı Rasim Yaldız’ ı makamlarında ziyaret etti.
Altunay; görevde bulunduğu süre içerisinde Kaymakamlın ve Kolordunun Sanayi Sitesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Haber: Ali GEZER

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