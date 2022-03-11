ALTUNAY’ DAN TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

Geçtiğimiz hafta Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığını bırakan Tamer Altunay; Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Kolordu Komutanı Rasim Yaldız’ ı makamlarında ziyaret etti.

Altunay; görevde bulunduğu süre içerisinde Kaymakamlın ve Kolordunun Sanayi Sitesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Haber: Ali GEZER