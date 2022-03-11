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AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SÜRÜCÜ’DEN İSTİKLAL MARŞININ KABULÜNÜN 101. YILDÖNÜMÜ MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.Sürücü mesajında• “Bugün, milletçe İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 101’nci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Üzerinde hür olarak yaşadığımız bu cennet vatana kasteden düşmanlara karşı büyük bir azim, inanç ve fedakârlıkla kazanılan istiklal mücadelemiz, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un coşkulu mısralarıyla İstiklal Marşında ölümsüzleşmiştir.
Eserleri ve hayatıyla bir fazilet abidesi olan merhum Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi ‘Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 101. yıldönümünü kutluyor, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum”
Haber: Hilal GEZER

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