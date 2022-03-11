“İSTİKLAL MARŞI’MIZ ZAMANA MEYDAN OKUYAN ÖLÜMSÜZ BİR ESERDİR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü hasebiyle ortak bir mesaj yayımladı:

“İstiklal Marşı’mızın TBMM tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. İstiklaline ve istikbaline aşık bir milleti en güzel şekilde veczeden İstiklal Marşı’mız zamana meydan okuyan ölümsüz bir eserdir. Bayramiçli hemşehrimiz, fikir ve dava adamı Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı, bir asır geçmesine rağmen yolumuzu aydınlatmaya, bizlere kılavuzluk yapmaya devam ediyor. Çocuklarımızın bu ölümsüz eseri ezberlemesini sağlamak, evlatlarımıza bu eserin ruhunu anlatmak önceliklerimizden olmalı.

Bu duygularla İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz.”