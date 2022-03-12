İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ ve MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü ile ilgili Cumartesi günü program düzenlendi.

Anma programının 101’nci yıldönümünde ilk tören 2. Kolordu Komutanlığı önünde gerçekleştirildi.

2.Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önündeki Atatürk anıtına Gelibolu Kaymakamlığı, 2. Kolordu Komutanlığı ve Gelibolu Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumu yaptılar. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile ilk tören sona erdi.

İkinci program çelenk sunma töreninin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Musa Kartal tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca tarafından madalyaları takdim edildi.

Ardından Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Bayramiç’teki evini ziyaretinin videosu izlendi ve öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki törenlerin ardından Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde “Milli Mücadele ve Mehmet Akif Ersoy” konulu resim sergisi gezildi.

Törenlere; Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN